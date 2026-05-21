5月21日発表 円谷プロはユーエム社を被告として提起していた、「初期ウルトラマンシリーズ」の日本国外利用権に関する「利用権不存在確認請求事件」について、東京地方裁判所において、円谷プロの主張が全面的に認められる勝訴判決が言い渡されたことを発表した。 この訴訟の背景には、タイ人実業家の故サンゲンチャイ・ソンポテ氏が1976年に円谷プロとの間で締結したと主張し、その後ユー