5月20日、タレントの王林が、バラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した。番組内での王林の “激変” したビジュアルが注目を集めている。この日は、「健康ガチ勢VS不摂生上等の女」がテーマで、生活習慣をめぐって、健康を気にする派と不摂生でも毎日を楽しむ派に分かれてトークを展開した。「南果歩さんやイモトアヤコさん、佐藤仁美さん、そして王林さんらが出演しました。王林さんは『心からお酒が