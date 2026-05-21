5月19日（現地時間）、黒沢清監督の最新作『黒牢城』が第79回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門で公式上映された。公式フォトコールにSnow Manの宮舘涼太も参加。そこで披露したパフォーマンスが話題となっている。「公式フォトコールには、黒沢監督をはじめ、主演を務める本木雅弘さん、菅田将暉さん、青木崇高さん、宮舘さんが出席。宮舘さんはネイビーのジャケットにブラックパンツを身につけて、“正装” といったいでた