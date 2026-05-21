３年ぶりのニューアルバムリリースを７月に控えた世界最強のロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズのフロントマン、ミック・ジャガー（８２）が現在、主役級の俳優として映画撮影に参加していることが分かった。米誌バラエティが２１日、報じた。ミックはイタリアのアリーチェ・ロルヴァケル監督が手掛ける米作家オードリー・ニッフェネガーの小説「スリー・インセストチュアス・シスターズ」の映画化作品に出演する。既に