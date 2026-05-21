お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが、インフルエンサーやYouTuberのテレビ出演を痛烈に批判し、注目を集めている。一方で、テレビで活躍する芸人の “YouTube進出” に疑問を持たれているようだ。発端となったのは、5月18日放送のバラエティ番組『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）。「東ブクロの緊急毒出しノート」という企画で、東ブクロが「インフルエンサーやYouTuber、もう簡単にテレビに出すのはやめ