【人のゲームカセット（追加分）】 5月21日21時より予約開始 予約枠： ・6月頭発送分 ・7月末～8月発送分 価格：7,150円 第四境界は、ARG「人のシリーズ」最新作「人のゲームカセット」の追加予約を5月21日21時より受付を開始する。予約枠は6月頭発送分と7月末～8月発送分。価格は7,150円。 「人のゲ