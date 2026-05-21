自民党の有志たちが高市早苗首相（総裁）の政策を推し進める議員連盟「国力研究会」を２１日に国会内で発足した。入会者は同党の衆参国会議員４１７人うち３４７人。最高顧問は麻生太郎副総裁、会長には加藤勝信前財務相が満場一致で決まった。初会合ではジョージ・エドワード・グラス駐日アメリカ大使が「トランプ大統領・高市首相による日米黄金ビジョン」というテーマで講演。終了後、麻生氏はエドワード氏とガッチリ握手