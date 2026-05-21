16日、『報道ステーション』（テレビ朝日系）でメインキャスターを務める大越健介氏（64）が同番組の公式ブログを更新。《永田町に風が吹いた》と題した投稿の中で、再審制度の見直しをめぐって行われた自民党内での議論について振り返った。大越氏は《日本政治の景色の中で、久々に爽快なものを見た気がする。》と書き出し、自民党の法務部会・司法制度調査会で行われた議論の末、再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案が大幅に手直