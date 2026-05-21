栃木県・上三川（かみのかわ）町の住宅で親子3人が死傷し、実行役の16歳の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕された強盗殺人事件。5月14日の事件発生から21日で1週間が経ち、警察は夫婦の上にも指示役がいるとみて、“トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）”型の犯罪として捜査を進めている。「亡くなったのは、上三川町の住宅に住んでいた富山英子さん（69）。富山さんはバールで殴