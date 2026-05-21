廃墟を大改造して猫ちゃん達が集まる仕事部屋を作った方の動画が話題です。動画には「本当に素晴らしい～」「クオリティ高すぎ！」等のコメントが寄せられ、45万回以上再生されているようです。 【動画：猫たちが集まる『仕事部屋』を作るために…DIYで『ボロボロの廃墟を大改造』した結果…1年半の記録】 廃墟を大改造 YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」に投稿されたのは、DIYで廃墟部屋を大改造し新しい部屋