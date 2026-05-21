カーペットで眠る子猫の光景が、67万再生を超えてたくさんの人に癒やしを届けています。ある日、猫ちゃんがカーペットの上で仰向けになっているところを目撃した投稿者さん。投稿者さんが「猫が落ちている」と投稿したところ、落とし主だと名乗る人が次々と現れることに。「誰もが拾って帰りますね」「あらあらあら♡」と絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：カーペットの上を見たら、『落