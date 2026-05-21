季節の中盤から後半にかけては、コーデのマンネリが気になるところ。気分を変えたいなら【GU（ジーユー）】の「透かし編みアイテム」を取り入れてみて。軽やかな透け感と立体的な編地が、シンプルなコーディネートに奥行きと抜け感をもたらして、一気に今っぽい印象へと導いてくれます。透け感を味方に、着こなしをアップデートしてみて。 軽やかに羽織れる透かし編みカーデ