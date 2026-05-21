カンボジアの詐欺拠点に「かけ子」を送りこむリクルーター役とみられる男が逮捕された事件で、被害者を欺くために生成AIが悪用されていたとみられることが分かりました。飲食店店員の鈴木恒輔容疑者(34)は、無職の男性(35)に特殊詐欺の「かけ子」をさせるため、中部国際空港まで無理やり連れて行った疑いで逮捕・送検されています。鈴木容疑者は、カンボジアの詐欺拠点にかけ子を送り込むリクルータӦ