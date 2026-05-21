創設25周年を迎えた世界最大の百科事典サイト・Wikipediaを運営するウィキメディア財団は、元アメリカ駐チリ大使という肩書きを持つバーナデット・ミーハン氏が2026年1月に新CEOに就任したことを発表しました。ちょうど来日したミーハン新CEOに直接インタビューする機会を得られたので、ウィキメディア財団やWikipediaに関して気になることをいろいろと聞いてみました。ウィキメディア財団/最高経営責任者 - Meta-Wikihttps://meta