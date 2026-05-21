『スター・ウォーズ』シリーズ初の実写ドラマ作品として誕生した『マンダロリアン』が、満を持して映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』としてスクリーンに登場。主演でマンダロリアン／ディン・ジャリン役を務めたペドロ・パスカルがインタビューに応じ、本作の撮影で久しぶりにアーマーを着て撮影を行ったことを明かした。【写真】映画に登場するレイザー・クレストを想起させるイエローの衣装を着た