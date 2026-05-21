◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）巨人の平山功太内野手が出場７戦連続安打を放った。４試合連続「１番・右翼」で出場。３点を追う３回先頭の第２打席で先発左腕・山野の外角寄りの変化球を右前に運んだ。その後２死三塁から、ダルベックの一塁強襲安打で生還した。１９日の同戦（いわき）では先頭打者弾をマーク。試合前まで直近６試合で２４打数１０安打、打率４割１分７厘と好調をキープしている。