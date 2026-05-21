香港ジョッキークラブは５月２１日、２４年のチャンピオンズマイルを制したビューティーエターナル（セン７歳、香港・ジョン・サイズ厩舎、父スタースパングルドバナー）が引退したことを発表した。香港名「永遠美麗」。Ｘでは「引退を楽しんで、ＢｅａｕｔｙＥｔｅｒｎａｌ！」とつづっている。通算成績は３７戦９勝で、獲得賞金は４０７９万香港ドル（約８億円）。Ｇ１・１勝を含む重賞４勝を挙げた。２４年のチャンピオ