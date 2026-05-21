ボートレース多摩川の準優3個制、6日間シリーズの2日目が21日に行われた。目下2連続優出中で、前節の若松で今年初Vと好調な岡祐臣（42＝三重）が初日3、6着から2日目は2、1着と巻き返した。シリーズ初白星ゲットの7Rは、攻めた3号艇・松山裕基とインの森作雄大がやり合う間隙を突いて5コースから捲り差した。「新燃料の経験があまりないので普通の形のペラでと思って2日目前半まで行っていたけど、回転が上がっていてピット離