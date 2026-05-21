血管炎の治療薬を服用した患者20人が死亡した問題で、販売会社はきょう（21日）、厚生労働省の指示を受け、医療機関に使用時の注意を呼びかける「ブルーレター」という文書を出しました。キッセイ薬品工業は、難病の血管炎の治療薬「タブネオス」を国内で販売していますが、服用した20人が重篤な肝機能障害を発症し、死亡したと発表しています。キッセイ薬品工業はきょう、厚労省の指示を受け、医療機関に「タブネオス」を使用する