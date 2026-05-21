ボートレースびわこのG2「秩父宮妃記念杯」は2日目を終えた。前検ではいい伸び足を見せていた松尾祭（38＝香川）。ここまで5、6着と振るわないが、2日目5Rの6着に関しては、その原因を把握している。「あれはスタート。様子を見過ぎました」と踏み込みの甘さが結果に出た。「いい人には分が悪いけど足は悪くない。スタート全速で行きたい」3日目3、10Rではスタートに集中するのみ。バチッと決まれば思わぬ高配当をもたらす