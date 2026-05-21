旭山動物園の飼育員の男を妻殺害の疑いであす再逮捕する方針です。北海道旭川市にある旭山動物園の飼育員鈴木達也被告が3月31日ごろ、園内の焼却炉で妻の由衣さんの遺体を焼却するなどした疑いで逮捕された事件で、旭川地検はきょう、鈴木被告を死体損壊の罪で起訴しました。また、関係者によりますと、鈴木被告は、由衣さんについて「殺した日に燃やした」「首を絞めて殺した」と供述していることが新たに分かりました。捜査関係