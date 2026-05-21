きょう、今年4月の新築マンション、中古マンションの価格が発表されました。新築、中古ともに高止まりが続いていて、東京23区ではともに1億2000万円を超えました。「不動産経済研究所」によりますと、今年4月に東京23区で販売された新築マンションの1戸あたりの平均価格は1億2498万円となりました。去年の同じ月より38.9％高く、引き続き、建設資材費や人件費高騰の影響が続いています。また、1都3県の平均価格は8736万円となりま