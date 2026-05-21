バスケットボールのBリーグは21日、新1部「Bリーグ・プレミア」の9月22日の開幕に先立ち、北海道―群馬のオープン戦2試合を同9、10日にマニラで開催すると発表した。Bリーグ初の海外での主催試合となる。訪日客の観戦などにつなげたい考えで、島田慎二チェアマンは「Bリーグでプレーする（フィリピンの）人気選手を見てもらい、熱気をつくり出したい」と話した。フィリピンではバスケは人気競技。今季は北海道にドワイト・ラモ