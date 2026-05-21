サイバー防御に関する会合であいさつする林総務相（右）＝21日午後、総務省最先端の人工知能（AI）によるサイバー攻撃の脅威に備えるため、総務省は21日、通信や放送、郵便などの関連事業者と自治体関係者を集めた会合を開き、防御策の強化を呼びかけた。林芳正総務相は「（経営層らの）リーダーシップの下で必要な予算や人員の割り当てなどを適切に行ってほしい」と語った。18日に政府が取りまとめた対策を基に、総務省がデー