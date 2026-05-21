◇セ・リーグヤクルト―巨人（2026年5月21日神宮）ヤクルト・丸山和郁外野手（26）が3回守備からベンチに退いた。何らかのアクシデントと見られる。「9番・右翼」で先発出場の丸山和は2回の第1打席で一ゴロに倒れた。3回から丸山和に代わって増田が右翼の守備に入った。5年目の丸山和は今季ここまで30試合に出場し、打率・358、2本塁打、4盗塁でチームの首位に貢献してきた。