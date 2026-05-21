秋篠宮ご夫妻は、日本とベルギーの国交160周年を記念した特別展を鑑賞されました。21日午前、ご夫妻は都内の博物館を訪問されました。日本とベルギーの国交160周年を記念した特別展では、王立美術館から特別に取り寄せた品々など40点あまりが展示されています。皇室とベルギー王室は長年深い親交があり、6月に天皇皇后両陛下の公式訪問が予定されています。ご夫妻は明治天皇がベルギー側に贈り、今回初めて日本に”里帰り”した金