19日、自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策委員会は、ストーカーの加害者に対してGPSを装着させる案などをまとめた。また、加害者へのカウンセリング受診を義務化することも明記した。 装着の対象となるのは、ストーカー規制法に基づく禁止命令が出た加害者。被害者に接近した際、相手に通知が送信される仕組みを想定しているとのことだ。加害者へのカウンセリングについては、現在加害者に治療