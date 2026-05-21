トライアスロンジャパンは21日、9月のアジア大会の日本代表候補選手男女計6人を発表した。トライアスロンは開会式翌日の9月20日の男子トライアスロンが行われ、大会最初のメダリストが決定する。【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新16日に行われたワールドトライアスロン横浜大会で、日本勢最上位の林愛望（21、日本福祉大・NTT東日本・NTT西日本）や、昨年の日本選手権