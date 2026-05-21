◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月21日甲子園）21日に予定されていた阪神―中日戦は天候不良で中止が発表された。この日は、練習前からグラウンドにシートがかぶされ選手たちは室内を中心に練習。16時には予定通り開門も行った。しかし、雲行きが怪しくなり18時予定の試合開始を遅らせるアナウンス。そのまま18時20分に中止が発表されスタンドを埋め尽くしたファンからは「えーっ」と悲鳴がこだましていた。阪神・