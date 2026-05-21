警視庁が公開した偽の覆面パトカーを捉えた映像。不正改造したこの偽の覆面パトカーを飲酒した状態で運転し、事故を起こした疑いなどで逮捕されたのは、いずれも埼玉・戸田市の中村蓮容疑者（23）と真下義士容疑者（22）です。事件が明らかになったきっかけは、2025年12月21日未明に中村容疑者が東京・練馬区の一般道で起こした事故でした。中村容疑者は、東京・新宿区のバイト先で酒を飲み終電を逃したため、交際相手に不正改造し