羽後町の60代の女性が郵便局員を名乗る男からの電話をきっかけに、現金660万円をだまし取られました。湯沢警察署の調べによりますと先月6日、羽後町に住む60代の女性の自宅に東京の郵便局員を名乗る男から電話があり、「オレオレ詐欺でお金を受け取っていませんか」「被害者が50万円を送ったと話しています」などと言われました。そして検察庁の職員を名乗る男に電話が代わり、「あなたは他人から送金されたお金をスーパ