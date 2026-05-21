きのう（20日）、高松市内の駐車場から原付バイク1台を盗んだ疑いで、男子高校生が逮捕されました。 窃盗の容疑で緊急逮捕されたのは、香川県多度津町の男子高校生（15）です。警察によりますと、男子高校生は、きのう（20日）午後8時15分ごろから午後9時15分ごろまでの間に、高松市内の駐車場に駐車されていた高松市の男性（62）が所有する原付バイク1台（時価約30万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 警察の調べに対し男