兵庫県たつの市で母娘2人の遺体が発見されてから2日。捜査関係者への取材から、室内に現金の入った財布が残されていたことなど新たな事実もわかってきていますが、そこから何が見えてくるのか。 【写真を見る】住人の母娘が死亡した民家きょう21日の現場の様子は（兵庫・たつの市） 元警視庁刑事・吉川祐二氏と、元徳島県警・科捜研の藤田義彦氏への取材を交えて、最新情報をお伝えします。 【目次】・記者が現場から最新