日本サッカー協会(JFA)は21日、31日に国立競技場で開催される「キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦」で、鎌田大地選手に代わり吉田麻也選手を追加招集することを発表しました。イングランドのクリスタル・パレスに所属する鎌田選手は今回のアイスランド戦を不参加とした理由を「クラブ事情のため」と発表。鎌田選手は6月2日に国内で日本代表に合流し、チームと共にメキシコへ渡る予定です。鎌田選手に代わって追加招集