営業禁止エリアにも関わらず、マッサージ店を装い営業していた風俗店が摘発され、経営者の女らが逮捕されました。愛知県警に逮捕されたのは、豊橋市の風俗店「Flower」などの経営者・林咲希容疑者(40)ら女4人です。警察によりますと、今年3月と5月、風俗営業の禁止エリアにも関わらず、マッサージ店を装った豊橋市内の店舗の個室で客に性的サービスを提供した疑いが持たれています。認否は明らかにして