神奈川・横浜市で渋滞中の車列に車が突っ込み、5人が病院に運ばれ、突っ込んだ車の運転手は現場から逃走しています。事故にあったとみられる軽自動車は、後ろの部分が完全にへこんでいて、窓ガラスも割れてしまっています。21日午後0時20分ごろ、横浜市旭区の中原街道で「乗用車4台くらいの事故」と110番通報がありました。警察によりますと、渋滞で止まっていた車列に車が突っ込み、少なくとも8台の車が巻き込まれたということで