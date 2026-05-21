土湯温泉は、福島県福島市の西部に位置し、吾妻連峰の山懐を流れる清流・荒川の渓谷沿いに佇む自然豊かな温泉郷です。鳴子・遠刈田と並ぶ「こけしの三大生産地」としても知られ、約160年前に誕生したとされる伝統工芸「土湯こけし」の文化が今なお息づく“こけしの里”でもあります。土湯温泉の大きな特徴は、圧倒的な湧出量と、全国的にも珍しい多種多様な泉質です。主な泉質である「アルカリ性単純温泉」はメタケイ酸を豊富に含