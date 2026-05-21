「最近、頭が固くなっているかも……」と感じることはありませんか？ 新しいアイデアや柔軟な発想を生み出すには、脳にいつもと違う刺激を与えることが大切です。すきま時間にぴったりなクロスワードパズルで、頭をすっきりほぐしてみましょう！問題：□に入るひらがなは？・か・□・じ（縦の言葉）・ぶ・□・め・□（横の言葉）・せ・□・じ（縦の言葉）ヒント：横の言葉は、「人類の歴史の歩み」を表す言葉を意識してみましょう