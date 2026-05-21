◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)ドジャースのロバーツ監督が試合後にインタビューに応じ、大谷選手がスーパースター故に常に話題となることについて、本人の心境を推し量る一幕がありました。ロバーツ監督はまずこの日、投打にわたる活躍をみせた大谷選手を称え「彼は貢献したいタイプなので、投げる日や投げた翌日には話題になることも知っています。だからこそ、最初の打席でホームランを打てたのは