ボートレースからつの「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」が２２日に開幕する。渡辺雄朗（４０＝東京）が好素性の４号機を手にした。２節前のＧＷ開催では峰竜太が「自分が一番出ている」と豪語。前節の門間雄大も強力なスリット足を駆使してシリーズを盛り上げた。渡辺も「特訓でも少し余裕があったし、直線は良さそう。起こしもグッとくるし、その辺のストレスはない」と早くもパワーを感じ取っている。行き足、伸びを武器に