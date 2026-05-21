ユナイテッド航空が、グアム発着路線の機材刷新を進めている。2026年末までにボーイング737-800型機を737 MAX 8型機へ順次置き換える計画で、グアム拠点への新機材配備も始まった。現地で実施された機内公開イベントを取材するとともに、Wi-FiやBluetooth対応など快適性が向上した機内空間を体験した。○グアム発着路線の機材を刷新日本の三大都市（東京/成田・羽田、大阪、名古屋）とグアムを結ぶ路線を、グアムを拠点に最大週42