FC岐阜は21日、元日本代表MF山田直輝(35)がJ2・J3百年構想リーグで現役を引退することを発表した。山田は2008シーズンに浦和レッズでプロデビュー。15年から湘南ベルマーレに移籍すると、18年に浦和に復帰し、19年途中から再び湘南へ。25年からは岐阜に移籍していた。J1リーグでは通算196試合13得点、J2で39試合5得点、J3で7試合、カップ戦は40試合9得点、天皇杯は20試合5得点を記録。百年構想リーグは2試合に出場していた。