今のボブからイメチェンしてみたいと感じたら、レイヤーカットの出番です。ボブにレイヤーカットを合わせれば、長さをキープしたままトップのボリューム不足を補い、軽やかな動きを演出できるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された「レイヤーボブ」をご紹介します。 顏まわりがふんわり弾む、ひし形レイヤーボブ 艶やかなブラウンカラーを合わせて