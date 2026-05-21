大阪・関西万博で来場者の輸送を担ってきた電気自動車（EV）バスでトラブルが相次いだ問題を、2026年5月18日の「かんさい情報ネットten.」（読売テレビ）が取り上げた。番組では、販売元の「EVモーターズ・ジャパン」（福岡県北九州市、EVMJ）を取材。中国の会社に製造を委託したEVバスに関して、ずさんな安全管理となっていた実態を関係者が証言した。導入からわずか2週間で運行打ち切り万博のEVバスを巡っては、万博後に自動運転