第1日、4アンダーで首位の佐久間朱莉＝袖ケ浦CC袖ケ浦ブリヂストン・レディース第1日（21日・千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦＝6732ヤード、パー72）昨季の年間女王で大会連覇が懸かる佐久間朱莉、通算2勝の菅楓華、ルーキーで19歳の藤本愛菜が68で首位発進した。1打差の4位に河本結、菅沼菜々、荒木優奈ら8人が並んだ。前週優勝の桑木志帆は、米ツアーを主戦場とする古江彩佳らとともに71で21位。同じく米ツアー組の馬場咲希は78で112位