乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第4弾が公開された。 【写真】クロアチアの海でカヌーを満喫する金川紗耶 本写真集は、6月30日に発売される金川にとって初の写真集。先行カット第4弾は、クロアチア・ドゥブロブニクの海でカヌーに挑戦する金川の姿を収めた1枚。ドゥブロブニクの街並みに囲まれた海上で無邪気な笑顔を見せている。 撮影にあ