FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。満面の笑みの居酒屋ショットを披露しました。【写真】仲川瑠夏の居酒屋ショット「嬉しそうな顔でかわちすぎる」仲川さんは「I Love ウニホーレン」とつづり、1枚の写真を投稿。居酒屋で撮影したと思われる、幸せそうなショットを披露しています。手前には箱いっぱいのおいしそうなウニと炒めたほうれん草が並んでいます。奥にはビールのジョッキが置かれ、その