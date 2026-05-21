岡本の評価は今後の出塁率で大きく変わってきそうだ(C)Getty Images今季のMLBでは、ホワイトソックスの村上宗隆とブルージェイズの岡本和真の両日本人打者がルーキーとして、開幕からレギュラー出場を続けている。メジャー屈指の本塁打数を記録する村上とともに、岡本もチーム最多の10本塁打を放っており、新天地でもスラッガーとしての特徴を発揮し続けている。【動画】米絶賛！岡本和真、10号ソロを放つシーンをチェックこの