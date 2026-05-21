シカゴ・ホワイトソックス所属の村上宗隆選手は5月20日、自身のInstagramを更新。元メジャーリーガーのイチローこと鈴木一朗選手とのツーショットを公開しました。【写真】村上宗隆＆イチローのツーショット「素敵すぎるツーショット」村上選手は「感無量」とつづり、1枚の写真を披露。シアトル・マリナーズの本拠地であるT-モバイル・パークのグラウンド上で、イチロー選手と向き合って言葉を交わす村上選手の姿が写っています。