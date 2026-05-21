◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-中日(21日、甲子園)甲子園球場で行われる予定の阪神対中日の一戦は雨天のため中止が発表されました。午後6時プレーボール予定でしたが雨脚が強くなりグラウンドにはシートがかけられていました。観客も状況を見守る中、開始時間の20分を過ぎたころに中止が発表されました。前日の同カード第2戦は7-0と中日が大きくリードしていたところから、阪神が7回から打線が爆発し森下翔太選手のサヨナラホームラ